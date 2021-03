Franceschini: "I ristori arriveranno anche con le riaperture" (Di lunedì 1 marzo 2021) “I lavoratori dello spettacolo devono stare tranquilli, la possibilità di riaprire dal 27 marzo non pregiudica i ristori”. A dirlo è il ministro della cultura Dario Franceschini intervenuto a Radio Non Stop News su Rtl 102.5. “anche quest’anno - sottolinea il ministro - erogheremo il fondo unico per lo spettacolo indipendentemente dalle alzate di sipario e continueremo a dare i ristori e a sostenere il settore anche con le aperture limitate”. Il mondo del cinema e del teatro “hanno chiesto a lungo di riaprire. Ma cinema e teatri sono realtà diverse tra loro, con esigenze diverse, anche rispetto alla riapertura. Per il cinema per esempio c’è da considerare una questione di prodotto. Per questo nel dpcm che probabilmente firmeremo già oggi l’ipotesi è quella di consentire e non certo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) “I lavoratori dello spettacolo devono stare tranquilli, la possibilità di riaprire dal 27 marzo non pregiudica i”. A dirlo è il ministro della cultura Dariointervenuto a Radio Non Stop News su Rtl 102.5. “quest’anno - sottolinea il ministro - erogheremo il fondo unico per lo spettacolo indipendentemente dalle alzate di sipario e continueremo a dare ie a sostenere il settorecon le aperture limitate”. Il mondo del cinema e del teatro “hanno chiesto a lungo di riaprire. Ma cinema e teatri sono realtà diverse tra loro, con esigenze diverse,rispetto alla riapertura. Per il cinema per esempio c’è da considerare una questione di prodotto. Per questo nel dpcm che probabilmente firmeremo già oggi l’ipotesi è quella di consentire e non certo ...

