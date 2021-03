Facebook memorizzava i volti dei suoi utenti senza chiedere il loro permesso

(Di lunedì 1 marzo 2021) (foto: Getty Images)dovrà pagare 650 milioni di dollari di risarcimento agli 1,6 milioni di partecipanti a una class action, che hanno unito le forze contro il social network perché quest’ultimoi dati del riconoscimento facciale, violando così una legge dello stato americano dell’Illinois. Si è conclusa negli scorsi giorni una battaglia legale iniziata nel 2015 dall’avvocato di Chicago Jay Edelson, che aveva citato in giudizionel tribunale della contea di Cook sostenendo che il social network, utilizzando il suggerimento automatico dei tag nelle foto tramite riconoscimento facciale, violava il Biometric Information Privacy Act in vigore nell’Illinois. Questa legge è tra le più severe negli Stati Uniti e chiede alle aziende di ottenere l’autorizzazione prima di utilizzare tecnologie come il riconoscimento ...

Ultime Notizie dalla rete : Facebook memorizzava

Wired.it

Facendo alcune ricerche ha scoperto che il client Mac del noto socialanche le password ...per la privacy su WhatsApp ha provocato l'esodo dal servizio di proprietà di. Molti ...Come se non bastasse,dati relativi alle password senza cifratura, e non informava gli utenti di accessi relativi ai loro dati. La commissione sudcoreana si è lamentata anche con ...La società di Mark Zuckerberg dovrà risarcire con 650 milioni di dollari alcuni utenti dell'Illinois che si sono uniti in una class action contro il social network, che fino al 2019 archiviava i loro ...