F1: Alpine, Alonso parteciperà da remoto a presentazione macchina

Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – Domani l'Alpine svelerà al pubblico la monoposto con cui affronterà il Mondiale di F1 2021. C'è grande attesa intorno alla vettura che di fatto prenderà il posto della Renault. Alle 15 verranno tolti i veli alla A521 di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Lo spagnolo, tornato nel circus dopo l'addio nel 2018, non sarà presente all'unveiling, che si terrà in Gran Bretagna. Lo spagnolo sta recuperando dopo l'incidente avuto sulle strade svizzere lo scorso 11 febbraio, che gli è costato la frattura della mascella e la conseguente operazione chirurgica. Questo fattore, ma soprattutto la difficoltà di spostarsi a causa delle restrizioni legate al Covid-19, costringeranno il due volte iridato a dover seguire la presentazione da remoto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

