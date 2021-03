Eurozona, crescita settore manifatturiero più veloce in tre anni (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – E’ stata forte a febbraio la prestazione dell’economia manifatturiera dell’Eurozona, le condizioni operative infatti sono migliorate al tasso maggiore in tre anni. Lo rileva l’Indice PMI del settore manifatturiero dell’Eurozona, che ha raggiunto 57,9 punti, in salita da 54,8 di gennaio e migliore della precedente stima flash. L’indice è risultato al di sopra della soglia neutra di non cambiamento che separa l’espansione dalla contrazione di 50 per l’ottavo mese consecutivo. A febbraio, tutti e tre i sottosettori hanno registrato migliori condizioni operative. I produttori dei beni di investimento hanno riportato la crescita più alta e la migliore da gennaio 2018, seguiti dai produttori dei beni intermedi. Malgrado il sottosettore dei beni di consumo abbia ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – E’ stata forte a febbraio la prestazione dell’economia manifatturiera dell’, le condizioni operative infatti sono migliorate al tasso maggiore in tre. Lo rileva l’Indice PMI deldell’, che ha raggiunto 57,9 punti, in salita da 54,8 di gennaio e migliore della precedente stima flash. L’indice è risultato al di sopra della soglia neutra di non cambiamento che separa l’espansione dalla contrazione di 50 per l’ottavo mese consecutivo. A febbraio, tutti e tre i sottosettori hanno registrato migliori condizioni operative. I produttori dei beni di investimento hanno riportato lapiù alta e la migliore da gennaio 2018, seguiti dai produttori dei beni intermedi. Malgrado il sottodei beni di consumo abbia ...

