Esclusiva | Cosmi verso le 18 arriverà a Crotone Firmerà fino a giugno con opzione

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ilha esonerato Giovanni Stroppa. E aspetta Serse. Svolta inevitabile dopo aver contattato un altro allenatore, già ieri sera Bucchi senza trovare intesa. Ulteriore conferma che i rumors del post partita di conferma per Stroppa in virtù di una buona prestazione contro il Cagliari non avevano fondamento.è già in viaggio perin autole 18,un contrattoconin caso di salvezza. Una mossa disperata, ilcerca una rimonta difficilissima, mercoledì sarà impegnato a Bergamo. Foto: Sito Ascoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

