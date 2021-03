Emergenza abitativa, Civico22: “Far scorrere le graduatorie e assegnare gli alloggi” (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSull’Emergenza abitativa a Benevento a intervenire, con una nota stampa, è Civico22. Che scrive: “La dottrina sociale della Chiesa e, in particolare, gli insegnamenti di Papa Francesco hanno sempre ribadito la sacralità dei diritti al “tetto, lavoro e terra”. Non sono regali e nemmeno concessioni, ma rientrano in quella tipologia di diritti che, se resi effettivamente esigibili dalla società, la rendono umana; quando invece sono solo teorizzati ma non praticati, restando nell’alveo delle buone intenzioni del legislatore, trasformano la società in una lotta di sopravvivenza. Il fenomeno delle occupazioni abitative di questi giorni dimostra che la crisi pandemica ha acuito ulteriormente le difficoltà economiche di molte famiglie lasciate in una condizione di incertezza ed insicurezza e che dinanzi alle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSull’a Benevento a intervenire, con una nota stampa, è. Che scrive: “La dottrina sociale della Chiesa e, in particolare, gli insegnamenti di Papa Francesco hanno sempre ribadito la sacralità dei diritti al “tetto, lavoro e terra”. Non sono regali e nemmeno concessioni, ma rientrano in quella tipologia di diritti che, se resi effettivamente esigibili dalla società, la rendono umana; quando invece sono solo teorizzati ma non praticati, restando nell’alveo delle buone intenzioni del legislatore, trasformano la società in una lotta di sopravvivenza. Il fenomeno delle occupazioni abitative di questi giorni dimostra che la crisi pandemica ha acuito ulteriormente le difficoltà economiche di molte famiglie lasciate in una condizione di incertezza ed insicurezza e che dinanzi alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza abitativa La minaccia Covid costringe Auckland al lockdown ... adottato sin dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria. Il 28 febbraio del 2020 è stato ... Il paese ha poco meno di 5 milioni di abitanti ed una densità abitativa molto ridotta, fattori in grado di ...

Sondrio, nell'ex Enel abbandonata la cittadella socioassistenziale ...quello di creare una cittadella di accoglienza che avrebbe il duplice vantaggio di riqualificare un'area e di risolvere diversi problemi legati alle attività sociosanitarie e di emergenza abitativa". ...

Civico 22: "Emergenza abitativa: far scorrere graduatoria"

Alloggi a San Siro Patto Comune-Aler Un patto tra Comune e Aler per aumentare la capacità di risposta pubblica all'emergenza abitativa. Il Protocollo d'intesa approvato dalla Giunta di Palazzo Marino prevede che l'intero stabile di via N ...

Protesta in via Mura Nord, l’Usb reclama il diritto alla casa Il sindacato simbolicamente sceglie l’immobile che fu occupato nel 2014 «È sfitto da troppi anni». In realtà è stato acquisito dalla deputata Nardi (Pd) ...

