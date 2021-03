Dolce&Gabbana tra robot e abiti del futuro per giovani edonisti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) E' i-Cub, unumanoide, a dare il via alla passerella di Dolce e Gabbana nell'ultimo giorno di sfilate milanesi, ispirata alla tecnologia e dedicata aie al loro approccio "libero e naif" alla vita e alla moda. Ragazzi che, osservati attraverso i social network, hanno bisogno di un bagno nello spirito degli anni '90. Ragazzi che vivono il sexy non legato al sesso piuttosto immerso nell'edonismo. A loro si rivolge la collezione che pesca nella storia della maison, riproponendo capi cult come il corsetto di Prince in Cream, il body di Madonna e quello di Naomi, le guepière e le giarrettiere, ma anche citazioni come le giacche dalle spalle over, i maxi piumini leopardati e stampati, le tute aderentissime, le magliette con scritto ''90's fashion' o 'I love supermodel'. E che salta nella sperimentazione tecnologica e della libertà, ...