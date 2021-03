Dayane Mello, una proposta di lavoro la attende fuori dal Gf Vip: di che si tratta (Di lunedì 1 marzo 2021) Dayane Mello, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip c’è già una proposta di lavoro, ecco dove potremmo vedere l’ex gieffina Si conclude stasera 1 marzo 2021 la quinta edizione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 1 marzo 2021), dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip c’è già unadi, ecco dove potremmo vedere l’ex gieffina Si conclude stasera 1 marzo 2021 la quinta edizione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - fanpage : Caro #GFVip, non si scherza con i colori dell’arcobaleno. La tutela della fluttuante incoerenza di Dayane Mello è i… - fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - meantvobe : Chissà chi sarà il/la fortunat* che stanotte riceverà un bacio di lingua da Dayane Mello - suniverseeee : dayane mello (giorni 1-finale) nonostante molti scivoloni ed alcune incoerenze è stata una giocatrice impeccabile,… -