Covid | Lonardo | ‘grazie ad Arcuri che ha fatto buon lavoro in fase più complicata’

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Un grazie al commissario, per il difficile compito che ha svolto in questo ultimo anno. Ora è tutto più semplice, ma, ai tempi era tutto molto complicato, anche perché si navigava a vista e nessuno conosceva né i tempi, né cosa fare per lottare il contagio. E, nonostante tutto, credo che sia statoun”. Lo afferma la senatrice del Gruppo Misto Sandra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

LiberoQuotidiano.it

