COVID, il punto sui ricoveri al "Moscati" di Avellino: i chiarimenti sulle positività nel reparto di Cardiochirurgia (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPresso l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati risultano ricoverati 55 pazienti COVID positivi. Di questi, 6 sono in terapia intensiva, 35 nelle aree verde e gialla del COVID Hospital, 11 nell'area COVID del presidio ospedaliero Landolfi di Solofra e 3 nell'Unità operativa di Cardiochirurgia della Città ospedaliera. Per quanto riguarda, nello specifico, la positività riscontrata in questi ultimi giorni in quattro pazienti ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia, si precisa che i degenti sono tutti asintomatici e in buone condizioni di salute. Tre di essi necessitano ancora di un'assistenza specifica legata al decorso post-operatorio e pertanto è preferibile che siano seguiti nell'Unità operativa di riferimento.

