Cecilia Francese: la sindaca che si incatena davanti all’ospedale per protesta (Di lunedì 1 marzo 2021) Cecilia Francese è la sindaca di Battipaglia. La prima cittadina del comune della Campania si è incatenata davanti all’ospedale Santa Maria della Speranza, per protestare contro le carenze di personale che con l’emergenza COVID sono diventate ancora più drammatiche costringendo medici e infermieri a turni massacranti. La Francese scrive su Facebook: Sono costretta mio malgrado ad adottare un estremo ed eclatante atto di dimostranza a tutela e rispetto dei concittadini che rappresento nei confronti di una direzione aziendale e sanitaria di Presidio che, nonostante ripetuti inviti e solleciti ad intervenire sui tanti problemi dell’ospedale acuitisi con l’emergenza pandemica, continua ad essere latitante. In questa circostanza non posso non denunciare il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021)è ladi Battipaglia. La prima cittadina del comune della Campania si ètaSanta Maria della Speranza, perre contro le carenze di personale che con l’emergenza COVID sono diventate ancora più drammatiche costringendo medici e infermieri a turni massacranti. Lascrive su Facebook: Sono costretta mio malgrado ad adottare un estremo ed eclatante atto di dimostranza a tutela e rispetto dei concittadini che rappresento nei confronti di una direzione aziendale e sanitaria di Presidio che, nonostante ripetuti inviti e solleciti ad intervenire sui tanti problemi dell’ospedale acuitisi con l’emergenza pandemica, continua ad essere latitante. In questa circostanza non posso non denunciare il ...

clikservernet : Cecilia Francese: la sindaca che si incatena davanti all’ospedale per protesta - Noovyis : (Cecilia Francese: la sindaca che si incatena davanti all’ospedale per protesta) Playhitmusic - - radioalfa : Battipaglia, protesta della sindaca Cecilia Francese che si incatena davanti all'ospedale. Ascolta - salernotoday : Disagi all'ospedale di Battipaglia: la sindaca si incatena per protesta -