Calci e pugni tra ragazzini, questa volta questioni amorose ad accendere la lite (Di martedì 2 marzo 2021) Acceso tafferuglio tra minorenni, nella serata di sabato, in viale Ceccarini a Riccione dove ad avere la peggio è stato un 15enne rimasto ferito a un polso e costretto a ricorrere alle cure dei ... Leggi su riminitoday (Di martedì 2 marzo 2021) Acceso tafferuglio tra minorenni, nella serata di sabato, in viale Ceccarini a Riccione dove ad avere la peggio è stato un 15enne rimasto ferito a un polso e costretto a ricorrere alle cure dei ...

'Metti la mascherina' e lui aggredisce i vigili, arrestato Ha preso a calci e pugni gli agenti della polizia locale perché gli stavano contestando il mancato uso della mascherina. Per questo un uomo di 47 anni è stato arrestato. E' accaduto in vico Mele nel centro ...

Interviene in difesa del figlio derubato: aggredito a calci e pugni Liguria Oggi Botte a moglie e figli: arriva la stangata ASOLA. Stangata dei giudici a un 41enne finito a processo per aver maltrattato la convivente e i figli: cinque anni e quattro mesi di reclusione contro i quattro chiesti dall’accusa rappresentata dal ...

Genova, difende il figlio preso di mira da due bulli. Massacrato a calci e pugni GENOVA - Un ragazzo di 17 anni è stato preso di mira, l'altra sera, in Via Bologna, a Genova, da due bulli che gli hanno rubato la sigaretta elettronica. In difesa del giovane è intervenuto il patrino ...

