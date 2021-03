Bonus Vacanze 2021: proroga, importo e requisiti (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Bonus Vacanze è stato ufficialmente rinnovato e sarà valido fino al 31 dicembre 2021. Vediamo chi può beneficiare del contributo Il Bonus Vacanze si rinnova ottenendo una proroga fino al 31 dicembre del 2021. A confermare la misura a sostegno del turismo è stato il Governo con l’approvazione del Decreto Milleproroghe approvato in via definitiva al Senato il 25 febbraio 2021. Si tratta di in un contributo a fondo perduto fino a un massimo 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e fruito fino al 30 giugno 2021. Per cui è chiaro che potranno beneficiarne soltanto coloro che avevano già fatto ... Leggi su zon (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilè stato ufficialmente rinnovato e sarà valido fino al 31 dicembre. Vediamo chi può beneficiare del contributo Ilsi rinnova ottenendo unafino al 31 dicembre del. A confermare la misura a sostegno del turismo è stato il Governo con l’approvazione del Decreto Milleproroghe approvato in via definitiva al Senato il 25 febbraio. Si tratta di in un contributo a fondo perduto fino a un massimo 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e fruito fino al 30 giugno. Per cui è chiaro che potranno beneficiarne soltanto coloro che avevano già fatto ...

