Barcagate | l' ex presidente Bartomeu è stato arrestato

DiMarzio : #Barcellona | Arrestato l'ex presidente #Bartomeu: i dettagli e le motivazioni dell'indagine della polizia catalana - MilanForever81 : RT @Teo__Visma: Operazione BarcaGate Arrestato l'ex presidente del Barcellona Josep Maria #Bartomeu - WorldLawyerLive : RT @Radio1Rai: ??#Barcagate L'ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu è stato arrestato. Lo riporta l'emittente Cadena Ser. Second… - CHIKIDINHO : RT @DiMarzio: #Barcellona | Arrestato l'ex presidente #Bartomeu: i dettagli e le motivazioni dell'indagine della polizia catalana https://… - SportandoIT : Terremoto al Barcelona: arrestato l’ex presidente Bartomeu con altre tre persone per il BarcaGate -

Ultime Notizie dalla rete : Barcagate presidente

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Terremoto in casa Barcellona. L'exJosep Maria Bartomeu è stato arrestato. Lo riportano i principali media spagnoli dopo che stamattina le Mossos d'Esquadra, forze dell'ordine della Generalitat catalana, sono arrivati alle 9 ...quattro fermi ? I Mossos hanno operato quattro fermi: l'exdel Barça Josep Maria Bartomeu, dimessosi il 27 ottobre scorso per evitare un impeachment quasi certo avviato da una mozione di ...Faro della magistratura sul club catalanao. Per l'accusa sarebbe stata pagata una società per attaccare sui social i campioni contrari alla linea dirigenziale ...ALTRE NOTIZIE - A una settimana dalle elezioni presidenziali, previste per domenica prossima, il Barcellona è piombato nel caos istituzionale. Questa mattina i Mossos d’Esquadra, gli agenti della poli ...