Al mercato è tempo di catalogna cimata: come cucinarla con le acciughe (Di lunedì 1 marzo 2021) È la catalogna cimata il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. L’areale produttivo di riferimento adesso è quello pugliese, il livello qualitativo è proporzionale alla freschezza e le quotazioni sono stabili. Quest’ortaggio era appannaggio della ristorazione e la richiesta non è brillante a causa delle restrizioni anti-Covid che limitano lo svolgimento di queste attività, ma riscuote successo soprattutto fra i consumatori che per tradizione ne sanno valorizzare l’utilizzo. In cucina, oltre alla famosa insalata romana di catalogna cimata con acciughe, aglio, e olio di oliva è ottima abbinata a cibi dal gusto delicato come i gamberi, i frutti di mare o il salmone, ma anche con il petto di pollo o di tacchino, finocchio o lattuga, uvetta e pinoli, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 marzo 2021) È lail prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. L’areale produttivo di riferimento adesso è quello pugliese, il livello qualitativo è proporzionale alla freschezza e le quotazioni sono stabili. Quest’ortaggio era appannaggio della ristorazione e la richiesta non è brillante a causa delle restrizioni anti-Covid che limitano lo svolgimento di queste attività, ma riscuote successo soprattutto fra i consumatori che per tradizione ne sanno valorizzare l’utilizzo. In cucina, oltre alla famosa insalata romana dicon, aglio, e olio di oliva è ottima abbinata a cibi dal gusto delicatoi gamberi, i frutti di mare o il salmone, ma anche con il petto di pollo o di tacchino, finocchio o lattuga, uvetta e pinoli, ...

