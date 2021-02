Vincenzo De Lucia | chi è | età | carriera | imitazioni | vita privata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In. Oggi tra gli ospiti ci sarà ancheDe, il bravissimo trasformista e imitatore del programma di Rai 2 “Stasera tutto è possibile”, che si presenterà nei panni di uno dei personaggi di successo, Barbara D’Urso.De: chi è, età,, tutto sull’imitatoreDeè nato a Napoli, classe 1987 e ha fatto una lunga gavetta prima di approdare su Rai 2 nei panni di imitatore nel programma “Stasera tutto è possibile” di Rai 2. Diversi i ruoli ricoperti: dall’attore, allo sceneggiatore, aiuto-regista,nel 2009 ha vinto il Premio Alighiero Noschese, il riconoscimento più importante a livelli nazionali per un imitatore. I suoi personaggi più amati ...