Traffico Roma del 28-02-2021 ore 17 | 30

(Di domenica 28 febbraio 2021) Luceverdeme provati dalla redazione Buon pomeriggiomomento in queste ore a causa dei rientri in città di quanti hanno trascorso il fine settimana fuori porta sulla Cassia bis Veientana acuti da Cesano a Castel de’ ceveri in direzioneintenso sulla raccordo anulare risolti rimosso gli incidenti già segnalati restano code nelle due direzioni tra le uscite Laurentina e Appia nella zona di vampiri Ci sono quasi in via Leone XIII verso Monteverde code nelle due direzioni in via Aurelia Antica code anche sulla Salaria ridosso di Villa Ada tra la tangenziale viale Liegi nella zona di San Giovanni è cambiata la viabilità in via La Spezia la strada lo ricordiamo è transitabile a senso unico da via Nola Piazzale Appio proseguire lavori sul viadotto della Magliana tratto della...