Semplici vince al debutto col Cagliari | Crotone a picco in casa Lampo di Nestorovski nel finale La Fiorentina va ko a Udine

(Di domenica 28 febbraio 2021) Parte bene l'avventura di Leonardosulla panchina del. I sardi battono il2-0 allo 'Scida' e conquistano tre punti fondamentali per la corsa salvezza: a segno Pavoletti e Joao Pedro (rigore) che riportano i rossoblu ad una vittoria che mancava dallo scorso 7 novembre. Ilsale così a quota 18 punti in classifica, accorciando sul quartultimo posto. Notte fonda, invece, per ildi Stroppa che resta fanalino di coda a quota 12. Soddisfatto il neotecnico sardo: "Era importante partire con il piede giusto e sotto questo aspetto abbiamo fatto bene. Avevo voglia di rientrare, è capitata questa opportunità importante anche se la situazione non è delle migliori, sono fiducioso su quello che dovrà essere il nostro cammino. Siamo partiti con delle difficoltà, legate ...