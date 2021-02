Roma-Milan, Cristante: “A noi manca un rigore, il Var se c’è va usato. La diversità di atteggiamento da fastidio” (Di lunedì 1 marzo 2021) Le parole del centrocampista della Roma, Bryan Cristante.Al termine del match perso contro il Milan, il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, mostra la propria delusione dopo la sconfitta interna per 2-1, recriminando sull'arbitraggio ai microfoni di "Sky Sport ". Di seguito le dichiarazioni del centrocampista giallorosso.SE IL VAR C'E' DEVE ESSERE UTILIZZATO - "Il nostro penso si veda sia rigore. Possono esserci episodi da una parte e dall'altra, ma se c'è il VAR bisogna andare a vedere, com'è stato per il Milan".L'ANALISI SULL'APPROCCIO INIZIALE - "Siamo partiti male, non ci sono scuse. Poi l'abbiamo ripresa bene, ma saremmo dovuti partire meglio, più concentrati e cattivi".Quando non tenete in mano la partita perdete un po' di compattezza. - "Qualcosa ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Le parole del centrocampista della, Bryan.Al termine del match perso contro il, il centrocampista della, Bryan, mostra la propria delusione dopo la sconfitta interna per 2-1, recriminando sull'arbitraggio ai microfoni di "Sky Sport ". Di seguito le dichiarazioni del centrocampista giallorosso.SE IL VAR C'E' DEVE ESSERE UTILIZZATO - "Il nostro penso si veda sia. Possono esserci episodi da una parte e dall'altra, ma se c'è il VAR bisogna andare a vedere, com'è stato per il".L'ANALISI SULL'APPROCCIO INIZIALE - "Siamo partiti male, non ci sono scuse. Poi l'abbiamo ripresa bene, ma saremmo dovuti partire meglio, più concentrati e cattivi".Quando non tenete in mano la partita perdete un po' di compattezza. - "Qualcosa ...

