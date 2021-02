Roma-Milan 1-2, Fonseca: “Nei big match mancano dettagli. Rigore? Non prendo scuse” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Ci manca sempre qualcosa nei big match. Ma è una questione di dettagli”. Lo ha detto Paulo Fonseca dopo la sconfitta della sua Roma contro il Milan per 2-1, l’ennesima negli scontri diretti in questa stagione. Primo tempo da incubo per i giallorossi: “Siamo entrati male in campo e le occasioni del Milan sono nate da palle perse in fase di costruzione – ha detto ai microfoni di Sky Sport – Successivamente, la partita è diventata più equilibrata, siamo riusciti a costruire occasioni ma ci è mancata la concretezza”. E a proposito del secondo gol rossonero di Rebic, il tecnico portoghese punta il dito sugli errori tecnici dei suoi: “Pau Lopez è solo e senza pressione. Può giocare con Fazio o avanti e per me è difficile spiegare. Mancini può fare poco, ha tanti meriti Rebic nel gol”. Poi ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) “Ci manca sempre qualcosa nei big. Ma è una questione di”. Lo ha detto Paulodopo la sconfitta della suacontro ilper 2-1, l’ennesima negli scontri diretti in questa stagione. Primo tempo da incubo per i giallorossi: “Siamo entrati male in campo e le occasioni delsono nate da palle perse in fase di costruzione – ha detto ai microfoni di Sky Sport – Successivamente, la partita è diventata più equilibrata, siamo riusciti a costruire occasioni ma ci è mancata la concretezza”. E a proposito del secondo gol rossonero di Rebic, il tecnico portoghese punta il dito sugli errori tecnici dei suoi: “Pau Lopez è solo e senza pressione. Può giocare con Fazio o avanti e per me è difficile spiegare. Mancini può fare poco, ha tanti meriti Rebic nel gol”. Poi ...

