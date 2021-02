Pistocchi boccia la Juventus | “Pirlo prima esaltato e ora sbertucciato Ronaldo? Campione egoista”

Leggi su sportface

(Di domenica 28 febbraio 2021) Lanon è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro il Verona nel match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A e questo ennesimo passo falso dei bianconeri ha suscitato non poche polemiche. In particolar modo il giornalista Maurizio, attraverso un post pubblicato su Twitter, si è scagliato polemicamente contro il tecnico Andreae il punto di riferimento della squadra Cristiano: “Poverooltre misura dai soliti noti e oggiin tv. Eppure non ha tutti i torti: la Juve per 1h ha fatto una buona partita, con un 3:4:2:1 che sembrava su misura per CR7. Che però per un tempo non si è mai visto, e gioca solo per se. Un”. Povero, ...