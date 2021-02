Pinto | “Affrontiamo ogni partita come se fosse una finale”

(Di domenica 28 febbraio 2021) A Sky Sport, il ds della Roma,, ha parlato a pochi minuti dalla sfida con il Milan. Queste le sue parole: “La Roma deve affrontareuna, cercando di conquistare i tre punti. È evidente che analizziamo i risultati degli avversari, ma l’attenzione è sulla nostra squadra e sono fiducioso che oggi sarà così e faremo bene”. Su Mayoral: “Sta disputando un’ottima stagione, ha sempre dato buone risposte e sono sicuro che farà di tutto per fare una buona. Peccato per l’infortunio di Dzeko: sta lavorando per tornare il prima possibile e sono convinto che ci darà una grande mano da qui alla fine”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Pinto Affrontiamo

TUTTO mercato WEB

... rappresenta "una partita stimolante e motivante, perchéuna favorita della ... il commento del gm romanista Tiago. "Anche in questa stagione ha battuto il Real Madrid due volte - ha ...... per l'allenatore Stefano Pioli, rappresenta una partita stimolante e motivante, perch... il commento del gm romanista Tiago. Anche in questa stagione ha battuto il Real Madrid due ...«Per noi sarà una gara stimolante e motivante, affrontiamo la grande favorita della competizione. Un avversario e uno stadio che ricordano momenti gloriosi della nostra storia» Stefano Pioli ha parlat ...Ibrahimovic e Mihajlovic, nemici in campo e amici fuori. La più celebre amicizia nata però da un litigio è quella tra Ibrahimovic e Mihajlovic. Né gli altri giocatori, né l'allora tecnico Allegri (con ...