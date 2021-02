Milan | Kessié sale a quota 7 rigori segnati | è il re d’Europa dal dischetto

Leggi su sportface

(Di domenica 28 febbraio 2021) Se riesci a rubare a un certo Zlatan Ibrahimovic il ruolo di primosta in squadra devi essere un vero specialista dagli 11 metri. Franckha sbloccato il big match dell’Olimpico con la Roma con un penalty perfetto: solita rincorsa e palla nell’angolino, imprendibile per Pau Lopez (GUARDA IL GOL). Il centrocampista ivoriano è così salito asette centri su rigore in questa Serie A, dato che lo proietta in testa alla classifica deisti nei top 5 campionati europei. Come l’ex Atalanta solo Bruno Fernandes del Manchester United, Ben Yedder del Monaco e Depay del Lione negli altri principali campionati continentali. E pensare chesi è spartito alcunicon Ibrahimovic, prima che lo svedese si defilasse dopo un paio di errori. Ma adesso quando è in campo è ...