' L' ultimo concerto?' | il grande evento in streaming tra provocazione e denuncia

(Di domenica 28 febbraio 2021) Pubblicizzato per settimane, 'L'?' era stato presentato come un mega: tanti concerti in diretta contemporaneamente dai live club di tutta Italia ma senza pubblico e su un unico ...

Agenzia_Ansa : L'ultimo Concerto? Da Ligabue a Diodato, artisti a sostegno dei live club. Flashmob del settore della musica dal vi… - Koufax73 : Ultimo Concerto: siamo davvero sensibilizzati? - a_cegna : @Leleprox e le band hanno partecipato al gioco...annunciando l'ultimo concerto? e non stando zitte - ladramarmellate : RT @adestrainalto: Ultimo Concerto? NESSUN CONCERTO. Questa è la genialata più grande che potessero inventarsi e, dopo un iniziale momento… - Triglius : RT @sonolaferaz: 'l'ultimo concerto? l'avete già vissuto, nel 2020' una vita senza musica non è vita. #UltimoConcerto -

"Ci sarà un ultimo concerto? O c'è già stato?", era la domanda. E man mano che l'evento si avvicinava e artisti sempre più importanti aderivano, cresceva l'attesa dei fan per i concerti. Il silenzio ...L'allestimento di un palco, il soundcheck di una batteria. Poi arriva Luciano Ligabue, si avvicina lentamente al microfono. Ma invece di iniziare a cantare, resta in silenzio e guarda di fronte a sé.