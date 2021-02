L’Arabia Saudita inguaia Renzi: “Chiarisca i suoi rapporti con Riad” (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb – E’ (di nuovo) polemica sui rapporti tra Matteo Renzi e L’Arabia Saudita. A scatenarla il rapporto con il quale la Cia accusa direttamente Mohammed bin Salman di aver autorizzato l’operazione al termine della quale venne ucciso il giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi. Non una novità: già la Turchia aveva messo gli occhi il membro della famiglia Saud. Ora, però, il cerchio si stringe. E arriva a toccare il nostro ex premier. Per Renzi L’Arabia Saudita era la culla di “un nuovo rinascimento” Galeotta, in tal senso, fu la conferenza tenuta da Renzi in Arabia Saudita a gennaio di quest’anno. Il leader di Italia Viva era volato a Riad (dietro lauto pagamento: si dice almeno 50mila euro l’assegno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb – E’ (di nuovo) polemica suitra Matteo. A scatenarla il rapporto con il quale la Cia accusa direttamente Mohammed bin Salman di aver autorizzato l’operazione al termine della quale venne ucciso il giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi. Non una novità: già la Turchia aveva messo gli occhi il membro della famiglia Saud. Ora, però, il cerchio si stringe. E arriva a toccare il nostro ex premier. Perera la culla di “un nuovo rinascimento” Galeotta, in tal senso, fu la conferenza tenuta dain Arabiaa gennaio di quest’anno. Il leader di Italia Viva era volato a(dietro lauto pagamento: si dice almeno 50mila euro l’assegno ...

peppeprovenzano : #Kashoggi @matteorenzi aveva detto che dopo la crisi avrebbe chiarito i suoi rapporti con l’Arabia Saudita e il “g… - matteorenzi : Domanda 4: Hai elogiato pubblicamente il Programma Vision 2030. Ti sei pentito? No. Vision2030 è la più grande pos… - matteorenzi : Domanda 3: È giusto intrattenere rapporti con un Paese come l’Arabia Saudita? Non solo è giusto ma è anche necessar… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: Renzi risponde sul caso Khashoggi e contrattacca: 'Giusto avere rapporti con l'Arabia' #ANSA - luca_petitto : RT @emifittipaldi: Ho letto la lettera di #Renzi in cui parla dei suoi rapporti economici con l'Arabia Saudita. Segnalo solo che in 100 rig… -

