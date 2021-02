L' accusa di Deborah Serracchiani Pd | ' Assembramenti impressionanti'

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : accusa Deborah

Fanpage.it

Gli assurdi assembramenti avvenuti ieri sera a Milano e di tante altre città cono stati oggetto di una critica della parte politica più attenta alla vita delle persone che ad altro (mentre a destra si ...Qui l'elenco completo: Presidenza del Consiglio dei ministri (premier Mario Draghi) •...della Giunta per le autorizzazioni e del Comitato parlamentare per i procedimenti di. TERESA ...Uccise l’ex compagna a colpi di accetta nel suo capanno nelle campagne di Cortesano. Per l’ex di Deborah, mamma 42enne di 4 figli, vi sono le accuse di premeditazione e crudeltà che potrebbero valergl ...Dall’inizio del 2021 ci sono stati ben tredici casi di femminicidio. Gli ultimi due il 22 febbraio. Ecco la storia di mogli, fidanzate (e in un caso anche una bambina) uccise da uomini violenti ...