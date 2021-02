Klopp su Salah | «Spero rimanga con noi a lungo» – VIDEO

Leggi su calcionews24

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa di Mohamed Salah e dei rumors che ruotano attorno all'egiziano. Le sue parole. «Mi piace fare i complimenti ai miei calciatori, ma mi imbarazza. Nel caso di Salah devo dire che è davvero un giocatore eccezionale. I numeri parlano per lui non c'è bisogno che io aggiunga altro. Lui non è solo un marcatore ma è cresciuto notevolmente come calciatore. È un giocatore molto, molto importante per noi e si spera che lo sarà per molto tempo ovviamente».