Inter-Genoa 3-0: highlights, voti e tabellino finale del match (Di domenica 28 febbraio 2021) Inter-Genoa: highlights, voti e tabellino finale del match giocato a San Siro. Importante vittoria dei nerazzurri e tentativo di fuga Scudetto Una partita forse decisiva per la Serie A quella che si è giocata questo pomeriggio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Inter e Genoa si sono date battaglia per 90?, ma ad avere la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 28 febbraio 2021)delgiocato a San Siro. Importante vittoria dei nerazzurri e tentativo di fuga Scudetto Una partita forse decisiva per la Serie A quella che si è giocata questo pomeriggio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.si sono date battaglia per 90?, ma ad avere la L'articolo proviene da Inews.it.

Inter : ?? | MAGLIA Per #InterGenoa, squadra in campo con una patch speciale #InterClub ?? Vuoi scoprire tutti i dettagli?… - SkySport : ULTIM’ORA ? INTER, NEGATIVI I TAMPONI NEL GRUPPO SQUADRA ALLE 15 IN CAMPO CONTRO IL GENOA AL “MEAZZA” ? #SkySport… - ZZiliani : Scudetto sempre più lontano per la triste #Juventus di #Pirlo. Che col #Verona lascia altri 2 punti finendo in affa… - SPress24 : Inter-Genoa 3-0, l’Inter domina e scappa in vetta. Le pagelle - internewsit : Inter-Genoa 3-0, il tabellino della partita della 24ª giornata di Serie A - -