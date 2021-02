Infortunio Kajsa Vickhoff Lie | le condizioni della norvegese Si teme per il ginocchio

(Di domenica 28 febbraio 2021)Lie si è resa protagonista di una bruttissima caduta quest’oggi nel super-GVal di Fassa (clicca qui per il video), valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile. L’atleta, una delle grandi rivelazioni di questa stagione in velocità, aveva cominciato bene la prova odierna sulla pista “La Volata” per poi cadere rovinosamente e andare a sbattere contro le reti ad altissima velocità. La 22enne scandinava, staccata di 38 centesimi dal miglior tempo di Federica Brignone (leadercompetizione) al secondo rilevamento cronometrico, ha perso il controllo in atterraggio da un salto ed è andata a finire nelle reti di protezione a bordo pista rimediando delle brutte torsioni alle ginocchia. Le immagini dell’incidente non sono incoraggianti, con la Lie (sempre ...

