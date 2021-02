Il Governo punta ad “accelerare sul piano di vaccini”, in arrivo vaccino monodose di Johnson & Johnson (Di domenica 28 febbraio 2021) “accelerare sul piano vaccini“, questa è la priorità del Governo che punta a raddoppiare il numero di dosi somministrate al giorno. Si conta sull’intervento della protezione civile anche sulla possibilità di usare il siero monodose della J&J che potrebbe presto arrivare in Europa, dopo l’autorizzazione ricevuta negli Stati Uniti. Parola d’ordine “accelerare“. Il Governo punta ad aumentare le somministrazioni e a raddoppiare le dosi entro marzo. Per farcela, però, non serve solo far salire il ritmo delle iniezioni. Dopo il via libera dell’FDA Americana al vaccino di J&J si attende quello dell’EMA, tra l’11 e il 12 Marzo. Per l’Italia significherebbe avere 26 milioni di fiale ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) “sul“, questa è la priorità delchea raddoppiare il numero di dosi somministrate al giorno. Si conta sull’intervento della protezione civile anche sulla possibilità di usare il sierodella J;J che potrebbe presto arrivare in Europa, dopo l’autorizzazione ricevuta negli Stati Uniti. Parola d’ordine ““. Ilad aumentare le somministrazioni e a raddoppiare le dosi entro marzo. Per farcela, però, non serve solo far salire il ritmo delle iniezioni. Dopo il via libera dell’FDA Americana aldi J;J si attende quello dell’EMA, tra l’11 e il 12 Marzo. Per l’Italia significherebbe avere 26 milioni di fiale ...

