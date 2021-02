IL BUSINESS DEI (falsi) FOLLOWERS – Origini e tecniche (Di domenica 28 febbraio 2021) All’inizio del 2018 (poco prima dello scandalo Cambridge Analytica), fui invitato a un incontro a cui presero parte alcuni esperti di marketing digitale (quelli che oggi sono gli altri soci di Influencer Today e Influencer.srl), insieme alla presenza di Fabrizio Iosa, un mio amico a cui feci un’intervista sui fake follower. In quel periodo Fabrizio era software engineer per Facebook e Instagram. Questo articolo è il risultato della sua esperienza. Motivo dell’incontro: discutere un grosso problema di social network e una possibile soluzione. Un problema sconosciuto ai più ma reale e tangibile, invisibile come un virus che attacca la popolazione di tutto il mondo (e di pandemie oggi ne sappiamo qualcosa), ma questa volta a subirne i danni sono i dati sensibili e le tasche di milioni di utenti del web. Il Contesto Dal 2017 al 2018 Instagram è stato il social network con la più alta ... Leggi su influencertoday (Di domenica 28 febbraio 2021) All’inizio del 2018 (poco prima dello scandalo Cambridge Analytica), fui invitato a un incontro a cui presero parte alcuni esperti di marketing digitale (quelli che oggi sono gli altri soci di Influencer Today e Influencer.srl), insieme alla presenza di Fabrizio Iosa, un mio amico a cui feci un’intervista sui fake follower. In quel periodo Fabrizio era software engineer per Facebook e Instagram. Questo articolo è il risultato della sua esperienza. Motivo dell’incontro: discutere un grosso problema di social network e una possibile soluzione. Un problema sconosciuto ai più ma reale e tangibile, invisibile come un virus che attacca la popolazione di tutto il mondo (e di pandemie oggi ne sappiamo qualcosa), ma questa volta a subirne i danni sono i dati sensibili e le tasche di milioni di utenti del web. Il Contesto Dal 2017 al 2018 Instagram è stato il social network con la più alta ...

