Nei giorni scorsi si è tenuto il Tavolo di Osservazione sulla sicurezza urbana nel Comune di Pisa, convocato dal Prefetto su richiesta del Coordinamento dei Comitati cittadini (Santa Maria, Mezzogiorno, La Cittadella, I Passi, Porta a Mare/il Muretto, Porta Fiorentina, Oratoio/Riglione e Gruppo Vendesi/Vettovaglie), su "misure urgenti per il superamento della attuale situazione critica e controllo più diffuso ed efficace per il rispetto della legalità nel territorio". L'incontro è stato presenziato dal Capo di Gabinetto dott. Ciro Silvestro, presenti l'Assessore alla sicurezza del Comune di Pisa Giovanna Bonanno oltre ai rappresentanti di tutte le Forze dell'Ordine. I Comitati hanno illustrato le istanze e le proposte legate alle criticità in materia di sicurezza, sottolineando soprattutto l'urgenza di mettere in campo strumenti adeguati all'aumento esponenziale delle situazioni di illegalità diffusa; strumenti sia repressivi

