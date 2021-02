Grande Fratello Vip, i concorrenti festeggiano il compleanno di Dayane: il chiarimento con Tommaso (Di domenica 28 febbraio 2021) È l’ultima domenica nella Casa del Grande Fratello Vip e i 5 concorrenti rimasti si svegliano dopo i festeggiamenti per il compleanno di Dayane Mello. Una cena intima a cui hanno partecipato Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, gli ultimi concorrenti del reality che domani dovranno affrontare la finale. Dayane ha colto l’occasione per chiarire le cose con Tommaso, con cui il rapporto dentro il Grande Fratello Vip è stato decisamente conflittuale. Grande Fratello Vip, i 5 concorrenti rimasti Sono ormai rimasti 5 concorrenti al Grande Fratello Vip, che si ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 28 febbraio 2021) È l’ultima domenica nella Casa delVip e i 5rimasti si svegliano dopo i festeggiamenti per ildiMello. Una cena intima a cui hanno partecipato Stefania Orlando,Zorzi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, gli ultimidel reality che domani dovranno affrontare la finale.ha colto l’occasione per chiarire le cose con, con cui il rapporto dentro ilVip è stato decisamente conflittuale.Vip, i 5rimasti Sono ormai rimasti 5alVip, che si ...

