Giù dal ponte | con la sua auto finisce nel fiume Inutile ogni soccorso

(Di domenica 28 febbraio 2021) Un’altra assurda tragedia stradale. San Giovanni Bianco, piccolo comune di poco meno di 5000 anime in provincia di Bergamo, si sta stringendo in queste ore attorno al dolore della famiglia del 55enne morto a seguito di un volo di 20 metri con la suamobile. L’uomo, intorno alle otto e mezza della mattina di domenica 28 febbraio, stava percorrendo la strada che conduce a Camerata Cornello, nella Valle Brembana. Per motivi ancora da accertare il 55enne ha perso il controllo della macchina che è finita fuori dalla carreggiata, precipitando nelBrembo. Prima di precipitare nel dirupo l’mobile ha sfondato un muretto di contenimento ai bordi della strada. Sul luogo del terribile incidente sono arrivati sia i mezzi del 118 che le unità dei vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e Bergamo. Questi ultimi provvisti anche di ...