Covid: Musumeci proroga ordinanza, restano i controlli per chi arriva in Sicilia (Di domenica 28 febbraio 2021) restano immutati i controlli anti Covid in Sicilia. Verranno mantenuti operativi tutti i punti di controllo e i drive-in per l’esecuzione dei tamponi rapidi riservati a quanti fanno ingresso in Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha appena firmato, infatti, la proroga dell’ordinanza n.13 dello scorso 12 febbraio. Il provvedimento resterà in vigore fino Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 28 febbraio 2021)immutati iantiin. Verranno mantenuti operativi tutti i punti di controllo e i drive-in per l’esecuzione dei tamponi rapidi riservati a quanti fanno ingresso in. Il presidente della Regione Nelloha appena firmato, infatti, ladell’n.13 dello scorso 12 febbraio. Il provvedimento resterà in vigore fino

ilmattinodisici : Covid: Musumeci proroga ordinanza, restano i controlli per chi arriva in Sicilia - esperonews : Covid. Musumeci proroga ordinanza, restano i controlli per chi arriva in Sicilia ma solo fino a venerdì 5 marzo… - BernardinoNico4 : RT @ilSicilia: #CoronavirusSicilia #coronavirus Covid: Musumeci proroga ordinanza, restano i controlli per chi arriva in Sicilia https://t.… - zazoomblog : Covid: Musumeci proroga ordinanza restano i controlli per chi arriva in Sicilia - #Covid: #Musumeci #proroga… - NuovoSud : Covid, Musumeci proroga ordinanza per controlli di chi arriva in Sicilia -