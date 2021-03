Cinema e teatri aperti da fine mese | non più di “un bel segnale” Il pugliese vicepresidente Anec

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 1 marzo 2021) Di Anna Lodeserto: La bozza del dpcm che entrerà in vigore il 6 marzo ed avrà durata pari ad un, quindi fino al 6 aprile, prevede alcune riaperture tanto attese quanto agognate. A decorrere dal 27 marzo, Giornata Mondiale del Teatro, gli spettatori potrebbero tornare ad animare le sale buie e spente da un lungo anno. Questa è la volontà del Governo, facendo seguito alle richieste di aiuto giunte dagli operatori del settore in questione. Naturalmente, però, nel caso di effettiva apertura sarà obbligatorio attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle norme anti-contagio. Sarà, infatti, fatto obbligo per i fruitori indossare la mascherina, mantenere la distanza minima di un metro, eccezion fatta per i conviventi abituali, e comportarsi in maniera responsabile aldi evitare assembramenti. “Il confronto con il Comitato Tecnico Scientifico e ...