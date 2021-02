Chiama i Carabinieri in piena notte: «Aiutatemi, vuole uccidermi», violenze davanti ai tre figli minori, fermato un 28enne (Di domenica 28 febbraio 2021) Non si ferma l’attività di controllo che i Carabinieri di Ostia stanno portando avanti per garantire la sicurezza sul territori per prevenire e reprimere i reati in genere. E’ sempre alta in particolare l’attenzione sugli episodi di violenza maturati in ambito familiare in relazione anche agli eventuali atti persecutori e intervenendo in maniera ferma e tempestiva in tutti quei casi del cosiddetto “Codice Rosso”. Nelle scorse ore 3 persone sono finite in arresto. Leggi anche: Acilia, cinque anni di terrore: minacce di morte col fucile, auto speronata, calci e pugni alla ex Arrestato 28enne In particolare nella giornata di ieri, i Carabinieri di Ostia hanno arrestato un pregiudicato 28enne. I militari, a seguito della richiesta di aiuto pervenuta telefonicamente da parte della compagna dell’uomo, sono intervenuti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 febbraio 2021) Non si ferma l’attività di controllo che idi Ostia stanno portando avanti per garantire la sicurezza sul territori per prevenire e reprimere i reati in genere. E’ sempre alta in particolare l’attenzione sugli episodi di violenza maturati in ambito familiare in relazione anche agli eventuali atti persecutori e intervenendo in maniera ferma e tempestiva in tutti quei casi del cosiddetto “Codice Rosso”. Nelle scorse ore 3 persone sono finite in arresto. Leggi anche: Acilia, cinque anni di terrore: minacce di morte col fucile, auto speronata, calci e pugni alla ex ArrestatoIn particolare nella giornata di ieri, idi Ostia hanno arrestato un pregiudicato. I militari, a seguito della richiesta di aiuto pervenuta telefonicamente da parte della compagna dell’uomo, sono intervenuti ...

CorriereCitta : Chiama i Carabinieri in piena notte: «Aiutatemi, vuole uccidermi», violenze davanti ai tre figli minori, fermato un… - rossmasp1960 : @Sarita_Libre Chiama i Carabinieri! - frankponch72 : @dirittofrontier @orcopapo Fotografata da me. Vengo da famiglia di gente in divisa, mio nonno che si è fatto la pri… - anna_volante : @iannetts70 Questo, a mio avviso, è un caso n cui una delazione ci sta tutta! Sinceramente avrei chiamato i carabin… - GiornaleLORA : Botte da orbi alla compagna che chiama i Carabinieri e lo fa arrestare -