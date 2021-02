Brescia e Milano superano i mille positivi In Bergamasca 280 casi in 24 ore (Di domenica 28 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore ci sono stati 37 decessi (ieri 49) che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 28.361. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 28 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore ci sono stati 37 decessi (ieri 49) che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 28.361.

borghi_claudio : @Stellin79614270 @TCus10 Guardi che rispondo anche a chi ha 0 followers ma non capisco cosa intenda. I dati che ho… - fanpage : Covid Lombardia, Bertolaso lancia l’allarme: “A Brescia è arrivata la terza ondata del contagio” - Corriere : In Lombardia nuovo boom di contagi a Brescia: 900 in 24 ore - GiaPettinelli : Covid: a Brescia e Milano oltre mille nuovi casi - Lombardia - - BansCollector : @serenel14278447 @Lucrezi97533276 @ancarola1973 Non ci si può risentire, dobbiamo solo indignarci. Brescia, Milano,… -