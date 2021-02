Alleanza Pd-5Stelle? Parliamo di Roma. I 4 punti da cui partire secondo Zevi (Di domenica 28 febbraio 2021) Il centocinquantesimo anniversario dall’istituzione della Capitale è trascorso nella sostanziale indifferenza: una piccola manifestazione davanti a Montecitorio; qualche articolo di circostanza; una seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina certamente utile e partecipata, ma anche abbastanza ripetitiva nelle proposte. Quanto al Recovery Plan, Roma pare proprio sfuggita dai radar. Il governo non ne parla, e la sindaca Virginia Raggi dichiara che otto o dieci miliardi sarebbero assolutamente insufficienti. Sebbene non si comprenda dove abbia ricavato quella cifra, l’aspetto più preoccupante rimane la sterilità del dibattito: come pensiamo che la Capitale sia tra le priorità del Governo, se l’Amministrazione di Roma ha dedicato ai fondi europei la Memoria di Giunta del 28 agosto 2020, un vero e proprio monumento all’insipienza amministrativa e ... Leggi su formiche (Di domenica 28 febbraio 2021) Il centocinquantesimo anniversario dall’istituzione della Capitale è trascorso nella sostanziale indifferenza: una piccola manifestazione davanti a Montecitorio; qualche articolo di circostanza; una seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina certamente utile e partecipata, ma anche abbastanza ripetitiva nelle proposte. Quanto al Recovery Plan,pare proprio sfuggita dai radar. Il governo non ne parla, e la sindaca Virginia Raggi dichiara che otto o dieci miliardi sarebbero assolutamente insufficienti. Sebbene non si comprenda dove abbia ricavato quella cifra, l’aspetto più preoccupante rimane la sterilità del dibattito: come pensiamo che la Capitale sia tra le priorità del Governo, se l’Amministrazione diha dedicato ai fondi europei la Memoria di Giunta del 28 agosto 2020, un vero e proprio monumento all’insipienza amministrativa e ...

