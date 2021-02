Speranza firma l’ordinanza | Basilicata e Molise ‘rosse’ | Liguria ‘gialla’

Agenzia_Dire : Il ministro @robersperanza ha firmato una nuova ordinanza: ecco i colori delle regioni, validi da lunedì #1marzo. - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Roberto Speranza firma l'ordinanza sui colori. Sardegna prima regione bianca - HuffPostItalia : Roberto Speranza firma l'ordinanza sui colori. Sardegna prima regione bianca - ElenaRedaelli : Contagi, come cambiano i colori delle Regioni da lunedì. 2 Regioni rosse insieme all'Alto Adige, 8 arancio insieme… - tataclo1968 : @Massimo20_IT Buongiorno Massimo ??. #FridaKahlo donna e artista di una straordinaria potenza e sofferenza. Firma u… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza firma

Orizzonte Scuola

... convocato per fornire dei chiarimenti al premier Mario Draghi prima delladel nuovo Dpcm . ...sarà consegnata alle Regioni nel nuovo vertice con i Ministri Gelmini (Affari Regionali) e(......del presidente Donato Toma al ministro Roberto, sarà un'altra primavera sottochiave. In queste ore è al vaglio dei presidenti delle Regioni la bozza del nuovo Dpcm, il primo aDraghi " ...Ora è ufficiale. La Sardegna è la prima regione a passare in zona bianca. Attraverso l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, è l’Isola la prima regione d’Italia a passare in z ...La nota prosegue: “Passano in area arancione le regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le regioni Basilicata e Molise. La Sardegna passa in area bianca. È In corso il tavolo di confronto ...