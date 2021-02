Serie tv su Prime Video a marzo 2021, da Invincible a La Templanza (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono poche le novità del mese, ma tanti classici in arrivo: le Serie tv su Prime Video a marzo 2021 accontenteranno gli amanti dei cult, mentre segnaliamo due prodotti televisivi inediti. Si parte con Invincible, Serie animata per adulti dal creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman e dagli omonimi fumetti della Skybound/Image firmati da Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. La storia è incentrata su Mark Grayson (doppiato da Steven Yeun), un 17enne come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta. Anche il ragazzo inizia a sviluppare i suoi super poteri, salvo poi scoprire che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra. Tra gli altri doppiatori troviamo ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono poche le novità del mese, ma tanti classici in arrivo: letv suaccontenteranno gli amanti dei cult, mentre segnaliamo due prodotti televisivi inediti. Si parte conanimata per adulti dal creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman e dagli omonimi fumetti della Skybound/Image firmati da Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. La storia è incentrata su Mark Grayson (doppiato da Steven Yeun), un 17enne come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta. Anche il ragazzo inizia a sviluppare i suoi super poteri, salvo poi scoprire che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra. Tra gli altri doppiatori troviamo ...

