Savinio | il poliedrico fra le statue

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 28 febbraio 2021) Non in tutte le epoche i fanciulli renitenti all’istruzione furono destinati al Paese dei balocchi. In alcune, anzi, non gli si concedette niente poco di meno che la sovranità sull’Elicona. E ciò non avvenne per burla, come quando fu affidato a Sancio Panza il governo dell’isola di Barattaria, ma con tutta serietà d’intenti. Si trovò allora chi fosse pronto ad affermare che nello sguardo dei ragazzini albergava una più genuina intuizione del mondo o che nella loro spavalda indisciplina … Continua L'articolo proviene da il manifesto.