Roberta Termali il messaggio a Walter Zenga: "Purtroppo ha frainteso e non mi ha risposto"

Andrea Zenga ospite a Verissimo ma con lui ci sono anche Roberta Termali e Nicolò Zenga. Ieri sui social la foto dell'incontro dei due fratelli con il padre e Roberta non potrebbe essere più felice, o forse sì. Le dispiace che Walter abbia frainteso un suo messaggio. Quando la Termali ha visto il figlio stare male nella casa del Grande Fratello Vip ha capito che era il momento di far pace con l'ex marito, gli ha scritto ma lui non ha mai risposto. "La vita è veramente una sola e non si può sprecare questa opportunità, abbiamo una vita intera avanti per cambiare idea e soprattutto per non perdersi più. E' quello che manca ad Andrea e Nicolò secondo me" ha confidato a Silvia Toffanin spiegando che a lei interessa solo la ...

