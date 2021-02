Ristoranti, bar e spostamenti: ecco cosa si può fare da lunedì e cosa è invece vietato (Di sabato 27 febbraio 2021) Da lunedì tutte le Marche entrano in zona arancione, ma oggi scade l'ordinanza del governatore Acquaroli che ha messo in arancione 20 Comuni della provincia di Ancona. cosa succede domani? Sarà una ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 27 febbraio 2021) Datutte le Marche entrano in zona arancione, ma oggi scade l'ordinanza del governatore Acquaroli che ha messo in arancione 20 Comuni della provincia di Ancona.succede domani? Sarà una ...

