Riscaldamento globale | una Terra digitale per simularlo

Leggi su tuttotek

(Di sabato 27 febbraio 2021) Gli scienziati stanno iniziando a costruire un gemellodel nostro pianeta per capire meglio gli sviluppi delUn gemellodel nostro pianeta è stato progettato per simulare il sistema climatico dellae come si evolverà nel futuro. Sarà quindi uno strumento per supportare i politici nell’adozione delle misure più appropriate per prepararsi al meglio agli eventi estremi.: obbiettivo 2050 Per diventare neutrale dal punto delentro il 2050, l’Unione Europea ha lanciato due ambiziosi programmi: il “Green Deal” e il “DigitalStrategy”. Come componente chiave della loro implementazione di successo, scienziati del clima e informatici hanno lanciato ...