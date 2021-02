Prove Invalsi: potrebbero “saltare” per seconda classe secondaria, confermate le altre ma con nuove date (Di sabato 27 febbraio 2021) Prove Invalsi al via dal 1° marzo, ma si procede con i piedi di piombo e l'Istituto stesso nell'ultima comunicazione avverte che non sono state ancora assunte decisioni per il grado 10, ossia la classe seconda delle scuole secondarie di II grado. Modificate le date per gli altri segmenti che svolgeranno la prova. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 febbraio 2021)al via dal 1° marzo, ma si procede con i piedi di piombo e l'Istituto stesso nell'ultima comunicazione avverte che non sono state ancora assunte decisioni per il grado 10, ossia ladelle scuolerie di II grado. Modificate leper gli altri segmenti che svolgeranno la prova. L'articolo .

