Pokémon Legends: Arceus, il primo open-world della serie in arrivo su Nintendo Switch – VIDEO

In uno speciale evento live-streamed, The Pokémon Company ha rivelato qualcosa che i fan stavano aspettando da tempo: un'avventura Pokémon open-world. La prossima new entry nel franchise si chiamerà Pokémon Legends: Arceus, e sembra essere una grande evoluzione della formula RPG che ha caratterizzato la saga sin dai lontani anni '90. Gli sviluppatori lo descrivono come un "pre-make", che offre "una nuova sfida e una nuova frontiera per il mondo Pokémon". La storia si svolge nella regione di Sinnoh, in un periodo che sembra essere antecedente agli altri giochi Pokémon, e includerà alcune vecchie glorie del passato, con la scelta iniziale tra Rowlet, Oshawott e Cyndaquil. Il lancio mondiale su Switch

