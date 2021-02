Numeri in chiaro, Pregliasco: «In calo i casi tra over 80 e sanitari. Ma nemmeno i vaccinati possono abbassare la guardia» – Il video (Di sabato 27 febbraio 2021) Dati stabili ma con tendenza alla crescita, soprattutto per quanto riguarda i nuovi ingressi in terapia intensiva. Il sistema delle fasce di rischio si conferma «non in grado di arrivare al controllo della malattia, può soltanto mitigarla». Il Coronavirus continua la sua corsa, ma dall’Istituto superiore di sanità arrivano buone notizie: una riduzione dei casi positivi tra gli operatori sanitari e gli over 80, ovvero tra i soggetti che hanno cominciato a ricevere i vaccini contro il Coronavirus. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano, analizza così gli ultimi dati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia, invitando alla prudenza anche i soggetti immunizzati: «Siamo in presenza di una segnalazione triste, un operatore ... Leggi su open.online (Di sabato 27 febbraio 2021) Dati stabili ma con tendenza alla crescita, soprattutto per quanto riguarda i nuovi ingressi in terapia intensiva. Il sistema delle fasce di rischio si conferma «non in grado di arrivare al controllo della malattia, può soltanto mitigarla». Il Coronavirus continua la sua corsa, ma dall’Istituto superiore di sanità arrivano buone notizie: una riduzione deipositivi tra gli operatorie gli80, ovvero tra i soggetti che hanno cominciato a ricevere i vaccini contro il Coronavirus. Il virologo Fabrizio, direttoreo dell’istituto Galeazzi di Milano, analizza così gli ultimi dati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia, invitando alla prudenza anche i soggetti immunizzati: «Siamo in presenza di una segnalazione triste, un operatore ...

