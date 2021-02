Luisa Corna | “’Senza un noi’ nasce dalla collaborazione con Riccardo Brizi”

(Di sabato 27 febbraio 2021)è una delle grandi voci femminili del panorama nostrano. Artista con la A maiuscola e capace di portare tutta la sua bravura e poliedricità sui più grandi palchi italiani (celebre è la sua esibizione al Festival di Sanremo del 2002 con Fausto Leali nel brano “Ora che ho bisogno di te”) e nelle più importanti reti televisive, tra fiction e programmi di vario genere. “Senza un noi” è il suo ultimo brano che, come dichiara lei: “descrive la magia dell’amore come un bene assoluto”. Il singolo anticipa anche il nuovo album di inediti “Le cose vere” che conterrà al suo interno tanta bella musica e tante piacevoli sorprese.– Sanada Maitreya – Ph. Michela ZizzariQui la nostra intervista aMM: Ciao, come hai vissuto questo ...

wonder_ste : @Alessia2810Di Manco io. Anche se... Luisa Corna? - GiuseppeGatta87 : #IlCantanteMascherato se fosse proprio Luisa Corna la farfalla??????????? - fntenele_rebeca : @uoladep Luisa corna - lillydessi : Luisa Corna: “Sono felicemente innamorata. Sanremo? Vorrei tornarci” - DiLei - robot_corno : RT @VERONARITA2: @BalivoCaterina La farfalla del cantante mascherato potrebbe essere Luisa Corna.. -

Ultime Notizie dalla rete : Luisa Corna

DiLei

torna a cantare e lancia il suo primo singolo in 10 anni, 'Senza un noi'. Per lei un 2021 all'insegna della musica e dell'amore: presto sposerà il suo giovane compagno Dopo dieci anni d'...e Stefano Giovino si sposano : matrimonio in arrivo per la bellissima conduttrice tv e il giovane compagno. Le nozze si sarebbero già dovute celebrare, ma sono state rinviate a causa della ...Luisa Corna è tra le grandi ShowGirl italiane. Artista capace e poliedrica, "Senza un noi" è l'ultimo singolo che anticiperà il nuovo album.Luisa Corna ci racconta del suo ultimo singolo che canta la magia dell’amore e ci svela emozioni e tensioni dietro il palco dell’Ariston a Sanremo.