Lucy Spraggan Choices | La Recensione

(Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo una dura quarantena in piena pandemia,rilascia il suo quarto album,. Meno acustico e più indie, con tocchi di trip-hop, è per la ex vincitrice di X-Factor un grande passo avanti Cosa raccontain, cantante inglese reduce da X-Factor UK, ha avuto una grossa annata nei mesi antecedenti al suo ultimo album. Grossa nel male – a partire dalla rottura con la moglie Georgina Gordon, con la quale era sposata da tre anni, e un difficile lockdown trascorso prevalentemente da sola. Ma anche nel bene, con un lungo processo di self-care fisico e mentale che ha culminato nella realizzazione di un nuovo album, e con esso dell’evoluzione della sua musica nel passo definitivo ...